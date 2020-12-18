Vesync分配傾向「大飛」 業界恐貨源歸邊

內地小家電製造商Vesync（2148）今掛牌，昨暗盤大升七成，最終收盤每手帳面賺3690元。惟該公司在分配股份時，甲乙組獲配比率分別劃一為1.54%和0.66%，24萬人認購一手但僅得3704份申請中籤。分析指如此分配更傾向「大飛」，認購愈多獲配股愈多，易貨源歸邊。







Vesync最終以招股價上限5.52元定價，香港公開發售合共接獲近35.8萬份有效認購申請，超額認購約537倍。一手中籤率國際配售部分為1.54%，僅次於新石文化（1740），成為今年一手中籤率第二低的新股。



在耀才暗盤交易場中，Vesync最高曾見9.7元，較招股價高75.72%，最終收盤報9.21元，升66.85%，若不計手續費及佣金，一手1000股賺3690元。



所謂獲配比率，是指每一個認購檔次獲配發的股份，佔該檔次申請認購股份總數的佔比。



24萬人僅3704中籤



根據《主板上市規則》附錄六的股本證券配售指引中，有一項列明，新上市公司在IPO中配售的證券，須由足夠數目的人士持有，而數目大小則視乎配售的規模而定。



因此過往熱門新股在分配時，並非根據認購資金數目按比例分配，「一手黨」的獲配比例往往較認購五手、十手的申請更高。



是次Vesync分配中，罕見所有認購檔次的獲配比率劃一。信誠證券聯席董事張智威表示，是次Vesync的分配情況很罕見，印象中近幾年均未出現過。



而這種劃一的分配政策，在分配股份上更加傾向於「大飛」，認購愈多愈有利。但因為並沒有白紙黑字規定，派發股份時認購股數越少的申請配發比率須更高，因此分配上仍然是由上市公司以及保薦人等機構商量決定。



