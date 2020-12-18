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港交所新股集資 錄十年新高

2020-12-18 列印
　　港交所(388)發表全年工作回顧，今年本港新股市場集資額有望創2010年以來新高，當中截至12月10日，來自新經濟新股的集資額按年升逾61%。新經濟公司更佔自2018年上市新規實施以來，香港整個新股市場集資總額近六成。另外，新經濟公司在股市平均每日成交金額的佔比不斷增加，今年11月達22.8％。

         港交所指，在改革上市制度後，繼續致力締造更有動力、更多元化的香港市場，吸引了不少新股來港作主要及第二上市，推動本地市場結構轉型，香港已建立了亞洲最蓬勃的科技及新經濟公司金融生態系統。



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