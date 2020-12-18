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包浩斯關閉港澳以外門店

2020-12-18 列印
　　經營「Bauhaus」等服裝零售品牌的包浩斯國際（483）昨公布，決定於明年3月底止年度前，關閉非香港及澳門業務分部的所有實體零售店鋪，當中包括內地及台灣，共14間零售店鋪，並將導致共約50名僱員被遣散。

　　包浩斯解釋，該公司近年來自非港澳業務分部的業績不甚理想，連續3個財政年度均錄得虧損；為改善業績，集團近年已採取措施，改變其產品組合及實施各種營銷策略以促進銷售，惟結果未如理想。包浩斯續稱，疫情令該分部之銷售業績進一步惡化。

        集團中期來自非港澳分部的營業額大幅下跌約80.8%。

　

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