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瑞幸支付14.04億冀和解

2020-12-18 列印
　　內地連鎖店瑞幸咖啡今年4月「自爆」財務造假，其後引發市場關注。美國證券交易委員會（SEC）昨公份，中國瑞幸咖啡已同意支付1.8億美元（相當於14.04億港元）的費用，以就會計欺詐指控達成和解。

　　美國證券交易委員會的聲明中指出，瑞幸咖啡在和解中，沒有承認亦未否認監管機構的指控，但同意繳付1.8億美元的罰款；支付罰款須待中國監管部門的批准。瑞幸則在微博發表聲明指，與SEC達成和解，而公司和門店將繼續穩定經營。

　　SEC稱，瑞幸至少由去年4月到今年1月期間，虛構超過3億美元的銷售額。

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