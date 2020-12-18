  • 2020年12月18日 星期五
  • 15º
  • 75%
熱門： 真善美村李偲嫣行蹤新冠肺炎監誓

日報新聞 > 財經

受惠低基數效應 港復甦勢樂觀

2020-12-18 列印
　　滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱表示，由於金融地產股比重過大，加上社會運動及肺炎疫情拖累旅遊、地產業，導致今年恒指表現不佳。她估計，港股明年受惠於全球正常化後經濟活動增加，以及低基數效應，將保持強勁，中港兩地指數將有15%至20%的增長。甚至在經濟復甦的早段時間，香港或較亞洲在岸市場表現更佳。

　　建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利亦預計，美元於上半年疲弱，有利資金回籠新興市場，料港股明年盈利增長約15%，全年大致呈前高後低的「M型」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd