中環IFC外望——環聯：港網購詐騙風險世界第三高

環聯一項調查顯示，今年全球節日購物旺季之初，香港疑似網上零售詐騙的百分比為28%，較去年同期上升逾8個百分點；截至目前為止的節日旺季中，香港的高風險網上交易比率為全球所有國家或地區中第三高。



環聯於雙十一（11月11日）至感恩節後的網購星期一（11月30日）期間對其網店客戶的零售交易進行分析，發現近3年這一時期的香港疑似網購詐騙交易比例逐年上升，2018年為0.16%，2019年為20.06%。今年這一比例則升至28.29%，位列全球第三，僅次於波多黎各的44.4%及希臘的30.9%。



若全年度來看，2018年香港疑似網購詐騙交易的比例為3.21%，去年則翻倍至7.83%，今年這一數字則激增至42.17%。另外，於2020年節日購物旺季之初，香港疑似詐騙交易比例最高的節日為「網購星期一」，比例達32.56%；「黑色星期五」及「雙十一」則分別以31.97%及29.92%緊隨其後。



瑞幸咖啡付14.04億元冀和解



內地連鎖店瑞幸咖啡今年4月「自爆」財務造假，其後引發市場關注。美國證券交易委員會（SEC）昨公佈，中國瑞幸咖啡已同意支付1.8億美元（相當於14.04億港元）的費用，以就會計欺詐指控達成和解。



美國證券交易委員會的聲明中指出，瑞幸咖啡在和解中，沒有承認亦未否認監管機構的指控，但同意繳付1.8億美元的罰款；支付罰款須待中國監管部門的批准。瑞幸則在微博發表聲明指，與SEC達成和解，而公司和門店將繼續穩定經營，繼續為顧客提供服務。



SEC稱，瑞幸至少由去年4月到今年1月期間，虛構超過3億美元的銷售額，通過嚴重虛報公司收入、支出和淨經營虧損，以虛假顯示錄得快速增長和盈利增加，並達到公司的盈利預期，以欺詐投資者。



高瞻