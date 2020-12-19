港股反覆偏軟 全周微跌7點

內地股市低開低走。上證指數收報3394點，跌0.29%；深成指數收報13854點，降0.26%；兩市成交合計縮減至7713億元人民幣。
傳中芯遭制裁挫5.2%
外國媒體報道指，美國總統特朗普政府昨日將中芯國際（981）在內等約80間企業和分支機構加入貿易黑名單，中芯股價跌穿20元大關，收挫5.2%，報19.86元，成交金額20.92億元。
市傳內地三大電訊商部署5G消息規模化，中移動（941）及聯通（762）分別抽高3.17%和3.4%，成為升幅最大首兩位藍籌股；中電信（728）炒高5.09%；擁5G概念的中興（763）升1.26%。此外，光伏股繼續有資金追捧，信義光能（968）炒高7.86%；福萊特玻璃（6865）飆8.89%；保利協鑫（3800）漲3.4%。
京東健康逆市升6%
龍頭科技股跟隨大市回軟，美團（3690）挫2.32%，收報278.4元；小米（1810）走低1.71%，收報28.8元；騰訊（700）下滑0.52%，收報580元；京東（9618）走低0.81%，收報320.4元；但旗下京東健康（6618）逆市破頂，收飆6.02%，報147.9元；同業阿里健康（241）走高1.33%，收報26.75元。
藍籌股大致受壓。友邦（1299）跌1.59%，收報89.5元；滙控（005）下滑1.32%，收報41.15元；石藥（1093）急吐3.09%，收報7.84元，為表現最差藍籌股；傳內地民眾要待至農曆新年後才獲接種疫苗，內需股安踏（2020）走弱，收跌1.78%，報105.1元。
憧憬美國能夠在年底前推出新抗疫紓困方案，美匯持續下滑，金價隨即向上，當中以招金（1818）收飆15.35%；紫金（2899）急揚5.53%。
長和（001）出售歐洲發射塔資產議案，於股東特別大會上獲高票數通過，主席李澤鉅稱，部份款項擬作股份回購，長和午後股價逆市走強，收升0.65%，報54.45元。