期待美紓困方案 粉飾櫥窗或現 港股聖誕前有望闖二萬七

聖誕鐘聲敲響，本周港股只得三日半市，市場節日氣氛濃厚，觀望態度未改。證券界人士認為，恒指本周仍會繼續拉鋸，於高位窄幅整固，但仍可憧憬粉飾櫥窗再現，上試二萬七大關。



港股本月步入悶局，至今高低波幅僅743點；上周則微跌7點，報26498點，暫時缺乏方向。上周五美股為「四巫日」，市況見波動，恒指夜期上周五收報26454點，低水45點；港股ADR比例指數收報26453點，跌45點，預示今日港股或輕微低開。



夜期ADR輕微向下



耀才證券研究部總監植耀輝認為，本周港股將繼續拉鋸，料在年底前於26000至27000點上落，在缺乏方向下等收爐。他指出，市場仍關注美國總統特朗普在明年一月中交出權力前，會否繼續打擊中資公司，增加市場觀望氣氛，但觀乎早前舉措僅對個別股份有影響，相信難以動搖大市現行格局。



香港股票分析師協會副主席郭思治指出，恒指自上月大漲後步入中期上升格局，目前仍在高位整固待變，他對今年餘下日子稍為看好，相信會有粉飾櫥窗效應，或可上試27000點，「疫情出現令基金經理坐定定留港，12月都會繼續投放落市場，市場資金實在太多」，料重磅藍籌股可獲追捧，包括「ATM」等大型科網股、傳統銀行股等，早前有制裁憂慮的中海油（883）亦可望反彈，但他指出，大市明確方向或要待明年才出現。



獨立股評人聶振邦亦對恒指後市偏向樂觀，指出上周五港美股市尾盤價量齊升，或反映有大戶仍在市場部署，相信本周於26300至26800點波動，甚至能挑戰27000點。他相信近期新股旺場，成功留住不少資金在港股；大型新經濟股高位或整固完成隨時再上，均對大市有幫助。



專家料新經濟股或回勇



本星期踏入佳節，港美市場在24日平安夜只有半日市，互聯互通北向交易率先關閉；25日聖誕節正日港美股市休市，互聯互通南北向均關閉，A股則全周如常交易。



另外，美國國會就9000億美元的新經濟紓困方案爭持不下，特朗普上周五簽署臨時支出法案，避免政府停擺，但臨時法案於當地周日午夜屆滿，市場關注能否通過方案。另外，特朗普亦已於當地時間上周五簽署《外國公司問責法》，令中概股在內的外國公司如三年內無法符合當地審計要求，便須除牌。