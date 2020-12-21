疫情降現鈔需求 滙豐裁10金庫員工

據消息透露，香港滙豐繼9月裁減40名資訊科技部（IT）全職員工後，最近因應疫情加速數碼支付，以及市民減少使用現金，有10名涉及處理現鈔職務的金庫部門合約員工不獲續約，並已於11月約滿後離職。
金庫部門主要負責處理現鈔工作，據消息指，該批受影響合約員工從事的工序，行內稱之為「劏魚」，專門負責解封從大型商戶和機構所收回，並已捆在一起的一疊疊現鈔，如剪開包裝紙、橡根、尼龍繩及膠帶，至於數銀紙工作則由另一批員工負責。
滙豐發言人回覆查詢時表示，疫情間接促使市民更積極使用數碼支付渠道，相信這個趨勢會持續。
據了解，由於本港疫情自年初爆發至今將近一年仍未消失，期間市民減少外出，即使出街亦盡量避免使用現鈔，以免接觸病毒，轉為使用數碼支付，再加上疫情催化網購，所以市場現鈔使用量大減，繼而令一些相關工序受到影響。
鑑於這類工種性質較特別，多以合約形式聘用，比較容易作出調節，有需要時亦可隨時重新投放人力資源，因此不排除日後隨著疫情過去，現鈔處理量回升，滙豐可能會再聘請這類合約員工。
中銀：未有調減人手
本港三間發鈔行中，滙豐面對現鈔處理量減少而調整人手。
至於另外兩間發鈔行中銀香港（2388）及渣打香港，中銀發言人稱，疫情至今，該行處理現鈔數量有所減少，但並沒有因此調減相關人手，整體人員配置保持穩定。
渣打發言人則回應指，自今年二月疫情至今，該行處理現鈔數量相若，並沒有太大轉變。