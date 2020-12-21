海底撈總部園區將主要包括接待中心、會議中心、企業歷史及文化展覽中心、員工宿舍、新技術展覽中心、培訓中心、圖書館、餐廳、酒店、辦公室及其他相關設施等。
◢ 環能國際（1102）宣佈，獲聯交所告知，認為集團未能按《上市規則》第13.24條之要求，開展具有足夠經營水平業務，以保證其股份繼續上市，而集團享有覆核權。集團股份將根據《上市規則》暫停交易。
◢ 巨濤海洋石油（3303）公佈，將於本月31日召開董事會會議，審議宣派及派付中期特別息議案。
◢ 酷派集團（2369）宣佈，集團行政總裁梁銳因希望投入更多時間於其他事務上，而辭任行政總裁，並由執行董事調任為非執行董事。有關變動自今年12月20日起生效。
◢ 國藥控股（1099）公佈，美國商務部對集團一間附屬公司中國科學器材有限公司實施出口限制措施，根據該決定，向中科器出口、再出口及境內轉讓，受到美國出口管制條例規管的物項，須事先取得美國商務部工業與安全局許可。中國科學器材主要從事實驗室器材、非醫療設備採購銷售業務。
◢ 中國飛機租賃（1848）公佈，將購入四架二手連租約之空客A319ceo飛機。賣方是獨立第三者，為有資產支持的證券資產管理人。
◢ 中國華融（2799）公佈，自今年12月21日起，華融湘江銀行不再滿足作為附屬公司核算條件，因此華融湘江銀行不再於集團截至2020年12月31日止完整財政年度的綜合財務報表入帳。