傳螞蟻願上繳業務 換取開綠燈允上市

螞蟻集團（6688）上市大計觸礁更多內幕曝光，據報螞蟻創辦人馬雲等人在臨上市前被監管當局約談時，提出將部份螞蟻業務「上繳中央」，惟最終仍無法上市。當局又擬針對螞蟻法規加辣，從而令國有銀行入股。



全球最大集資額新股的螞蟻集團，在臨上市前三日，出現中國四大金融監管機構與馬雲、董事長井賢棟和首席執行官胡曉明約談。《華爾街日報》引述消息人士指出，當天馬雲為保螞蟻上市，曾提出將部份業務向政府拱手相讓，並引述他說：「只要國家需要，就可以取走任何螞蟻平台。」惟最終仍無力挽回。



螞蟻發言人回應指，由於保密關係，無法確認11月2日舉行的監管機構會議細節。



或實施更嚴格法規



報道引述接近中國金融監管機構人士表示，目前仍未決定是否接受馬雲提議，同時正考慮對螞蟻實施一項更嚴格的資本及槓桿法規，將會令國有銀行或其他國企參與收購螞蟻股權，以解決收緊法規而引致的潛在資本短缺問題。



報道又指，當局正研究螞蟻旗下的支付寶或其他業務是否壟斷，以及應採取甚麼行動，亦引述一名政府顧問形容：「將部份螞蟻國有化機率不是零。」



早前《華爾街日報》亦引述消息報道，是中國國家主席習迎平親自下令叫停螞蟻上市，據報源於馬雲10月24日一個論壇上，批評監管當局扼殺創意，一度稱「中國不是金融系統性風險，因為中國金融基本上沒有系統」，因而招致中央高層官員不滿。



在螞蟻上市日期前後，中國推出一系列針對互聯網行業監管措施，包括提出《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》徵求意見稿、《關於平台經濟領域的反壟斷指南》徵求意見稿等。習近平上周主持的中央經濟工作會議上，亦表明將強化反壟斷和防止資本無序擴張，列入明年八項重點任務中。