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曠逸急插八成後停牌

2020-12-22 列印
■曠逸國際昨早急挫八成後，於11時18分起停牌。 資料圖片
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        曠逸國際（1683）連升10日後散水，昨早急挫八成後，於11時18分起停牌。市傳該股涉微信女騙案，上周開始已有網民稱，微信女要求事主於指定時間落買盤，預警即將出現股價異動。集團收市後公佈，經查詢後不知悉股價或成交量變動原因，但披露主要股東上周連續兩日減持共套現1.7億元。股份將於今日復牌。

　　曠逸於九月前股價一直在0.8元低位反覆，惟10月忽然發力炒上，曾見1.9元上市以來新高，而上周五已連升十日，高見1.74元。該股成交從早前的每日數十萬元，升至上月每日一百多萬元，逐步又飆至最近每日千萬元，甚至上億元，疑似莊家於高位派貨。

　　曠逸傍晚發公告亦稱，主要股東Starcross在本月15日及16日，兩度出售合共9895.6萬股股份，套現1.7億元。Starcross確認並無強制出售所持股份，完成出售後，其持股由25.19%減至8.69%。
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