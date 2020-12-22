港今年新股籌3905億 明年料降至3500億

談及香港明年能否勇奪全球新股「集資王」，蔡偉榮預計，集資額高低取決於巨型獨角獸最終歸宿，認為香港有強大吸引力，而滬深港通進一步放寬後，競爭力將加強，料仍有希望做到第一位。另外，內地新股市場受政策影響難以預料，明年集資額或由於銀根放鬆，流動性增加仍會往上，或與本港「叮噹碼頭」。
本港新股上半年受肺炎疫情影響，上市公司活動下降，集資額佔全年43%；下半年由於疫情受控，金融市場復甦及中概股回歸，新股集資額佔全年達57%。其中中概股第二上市熱潮延續，全年9隻回流的中概股共集資1313億元，佔全年34%，平均超購達68倍，平均回報率22%。
港交所即將提高主板盈利要求，蔡指無法達標的企業，未必選擇GEM板，因為GEM板存在投資者參與度低、流動性不高等問題。這些企業最終或轉戰新加坡、內地，甚至韓國新股市場。由於該要求執行日期不早於明年7月1日，又料部份企業或趕尾班車，在6月30日前入表，希望能於主板上市。
中概股回流熱潮延續
內地A股方面，今年共有395間公司上市，按年增97%；集資4707億元人民幣，按年升86%，創2010年以來集資額新高。A股新股市場暢旺，主要原因是註冊制實行以及多項百億級新股發行帶動。安永審計服務合夥人賴耘峯表示，A股招股活動將受疫情及中美關係影響，但內地全面推註冊制將改變A股市場生態，「十四五」規劃支持直接融資，將對新股活動產生正面影響。