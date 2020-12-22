多國禁英航班 歐股全線向下 新冠病毒變種 杜指曾瀉400點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30243點，升64點；納斯達克指數收報12734點，跌21點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.79港元，較香港收市價升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見572.69港元，較香港收市價升0.69港元。
杜指尾段反升近百點
歐洲股市全線下挫，中段跌2%至3%不等。英國富時指數中段跌2.6%，至6357點。至於法國CAC指數以及德國DAX指數，中段均跌約3%，分別見5363點以及13226點。
在美國開市之前，杜指期貨已見顯著下跌，曾經一度跌至29318點，急挫795點。其後跌幅收窄至433點，見29680點，在美股開市後跌幅進一步減輕，早段僅跌182點，惟其後跌幅再度擴大。
面對變種病毒威脅，歐洲多國以及加拿大等，均暫停來自英國航班，連接英法的火車服務亦要接近停運。連串措施影響英國對外交通，客運固然遭「落閘」，連貨運亦受影響，英國政府已採取應對措施，包括開放若干停車場供貨車停泊，並對貨車司機提供協助。
紓困法案終達成共識
惟經過數月協商後，美國共和黨國會參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）宣佈，國會已於周日敲定規模9000億美元的紓困方案，兩黨終於達成共識，參眾兩院將於周一投票表決。
商品走勢方面，面對變種病毒帶來的經濟不明朗因素，油價顯著回落，紐約期油昨晚曾跌3.9%，至每桶47.17美元。至於金價則企穩，紐約期金昨晚在每盎司1887美元附近徘徊，接近持平。
港股亦受外圍市場偏軟氣氛影響，恒指反覆走弱兼跌穿10天線（26427），恒指收挫191點，報26306點；大市成交金額1438億元。
港股續挫191點
滙控（005）明顯拖低大市，失守40元大關，下滑4.01%，收報39.5元，成為表現最差藍籌股。港府宣佈，午夜起禁止所有載客的航班由英國抵港，國泰（293）午後沽壓急增，收挫3.11%，報7.17元，成交金額7725萬元；母企太古（019）則挫2.6%。