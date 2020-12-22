英鎊受累大跌逾百分二

鎊匯昨晚早段一度下挫2.48%，兌美元低見1.3188水平，兌港元見10.2256，為三月當地疫情爆發以來最大單日跌幅，其後跌幅收窄。資金紛紛轉投美元避險，美匯指數早段從低位急彈1.11%，報91.018。比特幣則一度突破二萬四關，高見24210美元，惟其後一度轉跌。
艾德證券期貨投資策略總監文錦輝表示，今次疫情失控有機會蔓延至歐洲各國，亦可能令英國與歐盟談判被逼擱置，於是觸發拋售潮。
英國近月出現傳播力強勁的變種新冠病毒，因應大量英國留學生最近陸續回港度假，政府昨日宣佈今晨零時起，過去十四天在英國逗留超過兩小時的旅客，包括香港居民，禁止入境，直至另行通知；本月二日從英國抵港人士完成...
2020-12-22
第十三屆全國人大常委會第二十四次會議今日於在北京開幕。周日法制工作委員會發言人岳仲明率先透露，會議將制定八項新法律、 修改九項法律，及通過十項有關法律問題和重大問題的決定。重點立法工作包括多項反壟斷法...
2020-12-22
當選總統拜登一直渴望美國兩黨就救災法案達成協議，最終周日談判改變了共和黨的立場。參議院多數黨領袖麥康奈爾宣佈，達成救災法案的協議。參議院最高民主黨議員舒默指「這是一項好法案。」但強調「任何認為這項法案...
2020-12-22
東半山司徒拔道最近有新豪宅開售，呎價直逼9萬，鄰近肇輝臺則是老牌豪宅地段，環境旺中帶靜。今次走訪的肇輝臺放盤實用面積1232方呎，3房1套設計，向東，眺望跑馬地一帶市景，通爽開揚。 肇輝臺花園...
2020-12-22
英國出現新冠肺炎病毒變種，多個地區對英國實施封鎖，消息令金融市場出現震動，杜指期貨一度暴跌近800點，歐洲股市亦全線下挫。不過美國國會就9000億美元紓困達成協議，提振市場信心，美股杜指開市後跌幅收窄...
2020-12-22
馬德里體育會本季西甲勇不可擋，在快車周期仍能保持水準，今晚聯賽作客兩主將上陣成疑的皇家蘇斯達，憑雙箭頭迪亞高哥斯達和蘇亞雷斯及時回勇，有望在這場強強對壘中奏捷，客勝可期。 （Now632台周三凌晨2:45直播） 牀單軍團上輪聯賽主場3:1小勝艾爾切後，十二月各戰線六仗取得四勝一和一負的佳績，在賽程頻密的快車賽期也能保持水準。另外馬體會於本輪前十二仗九勝二和一負的戰績排聯賽榜首，比今仗對手皇蘇少打三仗，卻多拿三分，因此主帥施蒙尼告誡球隊不能鬆懈：「我們只關注下一場比賽，己隊還有很大的進步空間。」 DC復出即有士哥 牀單軍團射手迪亞高哥斯達在十二月上旬右腳患靜脈栓塞，上輪對艾爾...
2020-12-22
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》昨日冬至舉行宣傳活動，一眾演員都開心參與，其中呂慧儀、滕麗名雙雙入圍爭視后，呂慧儀喜獲阿滕幫手拉票，但她對獎項就十分豁達，笑言如果今年攞唔到咪等下一年，下一年唔得就...
2020-12-22
英國出現變種新冠肺炎病毒，在各國剛開始疫苗接種計劃、抗疫之戰依然艱鉅之際，病毒傳染力變得更強，似向人類作出大反擊，故消息震驚全球。歐洲多國停飛往返英國的飛機航班，港府也不敢怠慢，採取一系列針對由英國入境人士的抗疫舉措，但新病毒來勢洶洶，當局要時刻注視變病變種情況，進一步鞏固口岸的防疫。 食衞局宣佈，所有過去十四日逗留英國超過兩小時人士，包括香港居民，將被禁止登機來港。港府亦會要求已經從英國抵港並需要接受檢疫人士，即使完成十四日的酒店檢疫期後，亦要強制留在家中七日等，反應不算慢，但是否周密？能否做到滴水不漏？則仍有疑問。 要知道，倫敦封城前夕，大批居民提早離開，會否有人已登機...
2020-12-22
「聽君一席話，勝讀十年書。」 筆者從來都確信這句話的真確性，所以即使我並不十分熱衷於交際應酬的生活，但每當有機會能參與跟馬圈前輩的飯敍，我都一定不會推卻。當然賽馬世界在資訊愈見流通的世代裏，生態是不停在改變，所以愈來愈多的人可以立足於此，然而萬變不離其宗，前人所種下的樹蔭，始終是最緊要的基礎。 我喜歡講故事，但更喜歡聽故事，也難得地有很多前輩不吝賜教小弟，特別是在買賣馬的範疇，到底當年和現代有何不同？需要注意的事情？如何處理馬主的壓力？這些經驗之談，都是用錢買不到的。 我曾聽過有不少的後輩以至同輩曾經說過要與時並進，如果是相熟的友人，我會再三叮囑如果根基未打好，就千萬不要追...
2020-12-22