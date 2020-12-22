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英鎊受累大跌逾百分二

2020-12-22 列印
        英國出現變種新冠病毒，倫敦等多地緊急封城，加上脫歐死線逼近，雙重打擊下觸發英鎊曾急瀉2.48%，為三月疫情爆發以來最大單日跌幅。分析指出，新一波疫情令市場再湧現對英鎊憂慮，料今輪跌勢兌港元有機會再穿10算。

　　鎊匯昨晚早段一度下挫2.48%，兌美元低見1.3188水平，兌港元見10.2256，為三月當地疫情爆發以來最大單日跌幅，其後跌幅收窄。資金紛紛轉投美元避險，美匯指數早段從低位急彈1.11%，報91.018。比特幣則一度突破二萬四關，高見24210美元，惟其後一度轉跌。

　　艾德證券期貨投資策略總監文錦輝表示，今次疫情失控有機會蔓延至歐洲各國，亦可能令英國與歐盟談判被逼擱置，於是觸發拋售潮。
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