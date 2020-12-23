傳短片平台快手擬上市 估值最高達3900億元

抖音（TikTok）母企字節跳動的競爭對手快手再傳新上市消息，有內地媒體報道指，快手正密鑼緊鼓籌組上市，目標估值達500億美元（折合約3900億元），預計集資50億美元。消息人士指出，快手尚未進入聆訊階段，預計最快在明年1月中才會赴港交所（388）闖關，可望於農曆新年前後掛牌。



快手於上月已經向港交所遞交上市申請，有內地媒體報道，快手計劃在明年2月5日上市，最快會在1月4日開始招股，更指其二級市場的認購熱烈，各證券商排單量多，導致上市時間延遲。快手並沒有回應。消息人士透露，快手尚未有確實上市聆訊時間表，更遑論落實掛牌日期。消息指快手管理層過去兩周，開始在中環與大型機構投資者會面，此輪「試水」的機構約有20間，但雙方並沒有談及具體估值及定單，因此不存在定單認購火爆的現象。



騰訊網《一線》引述消息指，由於快手仍在回覆港交所上市科問題，今個月內要進行上市聆訊已變成不可能的任務。消息指，快手最快在下月中進行上市聆訊，在農曆新年前後掛牌。



該司自成立至今合共進行不少於8輪融資，當中騰訊（700）自2017年起先後參與其4輪融資，最近一輪F輪融資於去年12月進行，融資後公司估值達286億美元（折合約2230億港元），交易金額近30億美元，除騰訊外，阿里巴巴（9988）創始人馬雲為合夥人的雲峰基金、紅杉資本、淡馬錫等均有入股。



中邦園林招股籌1.66億



此外，中邦園林（1855）昨日起招股，全球發售6875萬股，當中有兩成為舊股，招股價介乎1.9至2.42元，最高集資逾1.66億元，若最終以招股上限定價，原有股東可以套現3327.5萬元。每手2000股，入場費4888.77元，下周一（28日）截止招股，預計1月6日掛牌，中國通海企業融資為獨家保薦人。



