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安踏售Precor套32.686億

2020-12-23 列印
　　體育用品股安踏（2020）昨日公佈，以總現金代價4.2億美元（約32.686億港元），出售旗下附屬公司持有的健身器材公司Precor集團予美國互動健身平台Peloton Interactive。安踏預期該交易可套現3.6億元。若按照該公司持有合營公司的股權比例52.7%計，料可獲利8200萬元。

　　安踏持有52.7%股權的附屬公司AS Holding，旗下Amer Sports Oy擁有的品牌包括Precor等。Precor集團則主要從事製造和分銷心血管及力量鍛煉運動機器等。

　　

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