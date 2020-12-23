安踏持有52.7%股權的附屬公司AS Holding，旗下Amer Sports Oy擁有的品牌包括Precor等。Precor集團則主要從事製造和分銷心血管及力量鍛煉運動機器等。
安踏售Precor套32.686億
安踏持有52.7%股權的附屬公司AS Holding，旗下Amer Sports Oy擁有的品牌包括Precor等。Precor集團則主要從事製造和分銷心血管及力量鍛煉運動機器等。
戴口罩面罩 疑被病人播毒 天水圍私醫染疫 發病當日仍應診
本港昨天新增六十三宗新冠肺炎個案，為一個月以來最低，當局指數字似乎稍回落，希望可保持下降趨勢，持審慎樂觀態度。疫情下，市民須時刻警惕，天水圍俊宏軒商場一家私家診所的醫生吳小春染疫，他上周先後為兩名其後...
2020-12-23
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長征八號一箭五星成功飛行 五顆衛星送入預定軌道
長征八號運載火箭周二中午十二時三十七分，在中國文昌航天發射場成功發射，以「一箭五星」的方式將五顆衛星送入預定軌道。現場有民眾到航天發射場附近觀看發射。這是中國自主研製的新一代中型運載火箭長征八號的首次...
2020-12-23
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再度與特朗普唱反調 巴爾：無意委特別檢察官查拜登子
候任總統拜登的兒子亨特的涉貪事件仍「未解決」，而即將離任的美國司法部長巴爾周一就指，毋須委任特別檢察官去調查候任拜登兒子亨特和十一月大選。外界認為，巴爾這番言論，明顯再度與特朗普唱反調。同時他亦拒絕回...
2020-12-23
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市場連錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並紛錄用家承接，美聯助理聯席董事丘松原表示，香港仔中心B座海珠閣極高層2室單位，面積約為438方呎，為兩房間隔，以662萬成交，呎價約為15114元，買家為...
2020-12-23
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杜指跌140點 納指創新高 美通過9000億紓困措施
新冠病毒出現變種，引發市場震盪，不過昨晚投資者憂慮稍減，美股杜指昨晚早段跌95點報30121點；納指升25點報12768點。歐洲股市中段上升，法國及德國股市升逾1%，英國股市則升0.4%。夜期昨晚中段升11點報26141點，高水22點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報30075點，跌140點；納斯達克指數收報12793點，升50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.72港元，較香港收市價升0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.65港元，較香港收市價跌3.85港元。 儘管英國新冠肺炎變種病毒株引起的擔憂未息，歐洲股市周二仍見有力反彈，英法德股市全線收高...
2020-12-23
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賓施馬歡度聖誕 皇馬炒「格」
皇家馬德里教練施丹一向對賓施馬推崇備至，後者上仗西甲貢獻一入球兩助攻，超越前輩亨利成為歐洲四大聯賽歷來士哥最多的法國球員。此子今晚聯賽還有望化身CF格蘭納達剋星，率隊主場輕鬆全取三分，敲讓球主客和讓一球「主勝」。(Now611、632台周四凌晨2:45直播) 上輪西甲作客3:1勝伊巴，賓施馬直接和間接包辦皇馬三球士哥，聯賽累積一百七十六球，超越了亨利成為四大聯賽歷來入球最多的法國球員。施丹再一次盛讚這名同胞：「賓施馬是法國史上最佳前鋒，其入球紀錄已證明了自己。」 賓施馬亦是今仗對手格蘭納達剋星，職業生涯參與了兩隊十四次對碰，獨取十二個入球及四助攻，率領皇馬取得十三勝一負，當...
2020-12-23
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Transporter T6 GT 雙色優惠
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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朱智賢贈「帽」 被網友賜花名恥笑 謝東閔百毒不侵：佢哋鍾意啦
謝東閔最近在劇集《香港愛情故事》飾演情場浪子藝術家「Heyman」，背住女友同王敏奕大搞一夜情。劇中大演賤男的他，現實就暖男到爆，因女友朱智賢被爆拍劇暗撻人夫黎振燁，他仲陪住女方公開道歉，被封「絕世好...
2020-12-23
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細說醫保——保柏護你同行計劃 提供一站式方案 助你治療肌骼痛症
新冠肺炎疫情反覆不斷，在家工作成為不少港人的新常態。然而，家中的工作環境及設備或未如辦公室般理想，姿勢不良很容易導致身體不同地方出現痛楚。其實肌肉骨骼痛症並非老年人的專利，有調查顯示，逾4成年約30至39歲受訪者已出現關節問題，顯示有年輕化的跡象。有見及此，保柏推出「保柏護你同行計劃—肌骼痛症治療」，希望幫助客戶正視問題及踢走痛症。 肌骼痛症的部分主要成因與工作有關，打工一族如長期做重複動作、久坐、久企，或者是搬運重物的姿勢不正確等，都可能引發肩頸、腰背或關節痛等問題。然而，往往有不少患者恃着自己還年輕而忽視其嚴重性或諱疾忌醫，導致延誤治療。其實，多數的肌骼痛症都無需要做...
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頭號目標——開心一號有望放到
現今的香港賽馬，步速和偏差形勢差不多完全主宰戰局，所以選馬時，有必要考慮走位形勢。不過步速屬最難估的一環，事實上，筆者不諱言經常估錯，原因並非快馬多就一定步速快，沒前領型馬亦未必沒步速；反而陣上一些賽...
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