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長和傳夥卡塔爾電訊商 印尼合組公司

2020-12-23 列印
　　長和（001）電訊業務整合再有動作，據報跟卡塔爾電訊商Ooredoo接近達成協議，促成雙方合併印尼電訊業務，最快可於本周公佈。

　　彭博引述息人士報道，長和跟Ooredoo正展開深入洽談，擬將雙方旗下的3印尼和Indosat合併，有關交易涉及現金與股權轉讓，料完成後長和跟Ooredoo均為合資公司的主要股東。報道指，雙方最快本周宣佈合併，但交易的具體細節仍未確立，計劃仍可能有變。

　　長和近年積極整合各地電訊業，包括旗下澳洲電訊公司VHA今年與當地另一家電訊商TPG合併。

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