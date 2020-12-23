恒指醞釀大變革 藍籌或增至80隻

市場期待已久的恒指大變革即將啟動，恒指公司昨刊發諮詢文件，探討如何挑選成份股、成份股數目及成份股權重等五大議題，建議將成分股數目，從現行52隻擴大為65至80隻；所有成份股不分「同股同權」或「同股不同權」(W股)架構，權重上限劃一8%等。



恒指公司就恒指的組成刊發諮詢文件徵詢市場意見。考慮到恒指的市值及成交量覆蓋率，在2016年底分別為65%和57.4%，但在今年12月便已降至57.6%和50.5%，為增加指數整體覆蓋率及促各行業的代表性達合理水準，恒指公司建議成份股數量從目前的52隻，增加13至28隻，到65至80隻。



恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，港股市場包括市值及上市公司數目，在過去一段時間大幅擴張，為配合各項優化建議，故建議擴大成份股數目。他又指，新增成份股的數目不小，期望能在1年內完成納入指數，相信有足夠時間處理。



資料顯示，恒指首五位最大成份股佔指數比重高達四成，指數表現或受個別大型成分股的價格波動影響；W股及第二上市（S股）成份股雖市值龐大，但仍受限於5%權重上限。鑒於上述背景，恒指公司建議將所有成份股權重上限劃一為8%，從而令指數組合多元化，以及配合未來更多公司以W股及S股的形式上市。



值得一提的是，所有成份股權重上限劃一為8%，意味着部份同股同權的重磅股，如騰訊（700）、友邦（1299）將面臨權重由10%削至8%；而已「染藍」的W股及S股，如阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）的比重則從5%提升至8%。



此外，恒指公司的五大優化建議還包括擴大行業代表性、迅速納入大型新股、保持香港公司代表性。具體是，按行業組合及每個行業組合的目標覆蓋率來挑選成份股、取消合資格候選成份股最少上市時間要求、維持香港公司成分股在一定數量（目前約25隻）。



