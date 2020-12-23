山東黃金洽購加金礦遭否決

新冠肺炎疫情反覆不斷，在家工作成為不少港人的新常態。然而，家中的工作環境及設備或未如辦公室般理想，姿勢不良很容易導致身體不同地方出現痛楚。其實肌肉骨骼痛症並非老年人的專利，有調查顯示，逾4成年約30至39歲受訪者已出現關節問題，顯示有年輕化的跡象。有見及此，保柏推出「保柏護你同行計劃—肌骼痛症治療」，希望幫助客戶正視問題及踢走痛症。 肌骼痛症的部分主要成因與工作有關，打工一族如長期做重複動作、久坐、久企，或者是搬運重物的姿勢不正確等，都可能引發肩頸、腰背或關節痛等問題。然而，往往有不少患者恃着自己還年輕而忽視其嚴重性或諱疾忌醫，導致延誤治療。其實，多數的肌骼痛症都無需要做...

2020-12-23