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山東黃金洽購加金礦遭否決

2020-12-23 列印
　　加拿大金礦集團TMAC Resources表示，當地政府否決山東黃金（1787）早前收購TMAC的提議。

　　TMAC Resource指出，與山東黃金之間的交易將不會推進，雙方正在就終止交易進行磋商。

山東黃金為國企

        山東黃金於5月提議，以2.3億加元收購TMAC；而TMAC股東亦於6月批准有關交易，惟加拿大政府此前已表示，將對該交易進行審查，由於山東黃金為國有企業。

　　山東黃金受消息拖累，昨日最低曾跌至17.68元，收跌5.14%至17.7元。

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