杜指跌140點 納指創新高 美通過9000億紓困措施

新冠病毒出現變種，引發市場震盪，不過昨晚投資者憂慮稍減，美股杜指昨晚早段跌95點報30121點；納指升25點報12768點。歐洲股市中段上升，法國及德國股市升逾1%，英國股市則升0.4%。夜期昨晚中段升11點報26141點，高水22點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報30075點，跌140點；納斯達克指數收報12793點，升50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.72港元，較香港收市價升0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.65港元，較香港收市價跌3.85港元。



儘管英國新冠肺炎變種病毒株引起的擔憂未息，歐洲股市周二仍見有力反彈，英法德股市全線收高。



英國富時100指數收報6453.16點，升36點，升幅0.57%。德國DAX指數收報13418.11點，升171點，升幅1.3%。法國 CAC指數收報5466.86點，升73點，升幅1.3%。



油價跌幅擴大。於紐約商品交易所，



2月份期油曾低見47美元，跌97美仙，跌幅2.02%。



面對新冠病毒變種威脅，外電引述德國BioNTech表示，能夠在六星期內提供新的疫苗，以應對新冠病毒新毒株。BioNTech表示，和美國輝瑞製藥聯合研發的疫苗非常有可能對新毒株有效，即使需要新的疫苗，他們也可以在六星期內就生產出來並提供接種，而且已經開始對新毒株進行測試。消息令投資市場對疫情憂慮稍減輕。



每名國民派600美元



經濟數據方面，美國第三季國內生產總值按季以年率計增長終值為33.4%，升幅高於市場預期的33.1%，亦較第二季收縮三成一大幅反彈。



美國國會眾議院和參議院周一晚先後表決通過總計九千億美元（約七萬億港元）針對新冠疫情的新一輪紓困計劃。同時表決通過的還包括二○二一財年一萬四千億美元預算案。總統特朗普將簽署該法案。



通過的紓困計劃包括每周三百美元的額外失業補助；大部份美國民眾可獲得每人六百美元（約四千六百港元）的現金補助；援助受疫情影響嚴重行業，包括餐飲、影院等；向學校提供援助和分發疫苗資金等。



恒指三日累跌559點



變種新冠病毒消息嚇窒亞太區主要市場，恒指午後一度急插307點至25998，一度跌穿兩萬六大關，創上月13日以來低位，其後跌幅收窄，收市仍挫187點，報26119點，三日累跌559點；科指收市靠穩，升0.33%，報8186點；港股交投縮至1237億元。