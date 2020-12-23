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內地「九不得」規範社區團購

2020-12-23 列印
　　內地再有針對互聯網平台的新規出台。市場監管總局聯合商務部於昨日，召開規範社區團購秩序行政指導會，並為嚴格規範社區團購經營行為，要求互聯網平台企業嚴格遵守「九不得」的新規。阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、京東（9618）、美團（3690）、拼多多、滴滴6家互聯網平台企業均參加是次會議。

　　「九不得」新規包括不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價；不得違法達成、實施固定價格、限制商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議；不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為；不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。
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