刺激經濟措施將落實 新領失業救濟減 美股漲227點

美國推出刺激經濟措施憂慮減退，加上英國脫歐談判或有突破，利好投資氣氛，加上首次申請失業救濟人數好過預期，杜指早段曾升逾200點，報30196點，升180點；標普500指數報3702點，漲15點；納指報12774點，跌33點。



市場對美國推出刺激經濟措施憂慮減退，加上英國脫歐談判或有突破發展，今晨外電引述歐洲消息人士稱，歐盟與英國有機會在幾個小時內達成脫歐後貿易協議的條款。一名歐盟官員對媒體說：「我們處於最後階段。」 有消息人士被問及這是否意味周三稍後能達成協議時說：「很可能是。」利好投資氣氛。



歐洲股市全線靠穩。投資者憧憬英國與歐盟達成協貿協議的機會上升。英國富時100指數收報6495.75點，升42點。德國DAX指數收報13587.23點，升169點。法國CAC指數收報5527.59點，升60點。



數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達80.3萬人，按周減少8.9萬人，市場預期為88萬人。美國11月耐用品定單按月增長0.9%，市場預期為增長0.6%。另外，當地11月個人收入按月減少1.1%，較市場預期下跌0.3%為多。



輝瑞藥廠與合作夥伴BioNTech，將向美國政府提供多一億劑新冠病毒疫苗，輝瑞股價早段升0.5%。



油價回升，紐約原油期貨現時每桶報47.32美元，升0.3美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報50.47美元，漲0.39美元或0.78%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30243點，升227點；納斯達克指數報12820點，升12點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.46港元，較香港收市價升0.91港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見570.71港元，較香港收市價跌0.29港元。



小米躋身千億美元股



聖誕長假期前最後一天港股全日市，多隻股份強勢破頂或創逾52周新高，其中小米（1810）漲逾7.5%，市值超過7995億元，躋身千億美元之列，半新股京東健康（6618）也連漲四日逼近200元關，較上市價高出1.7倍，刺激科指顯著跑贏恒指。眾多股份創52周或上市新高，包括新手機「小米11」下周一登場的小米、連日獲資金熱炒的京東健康（6618）、錄得九日連升的思摩爾（6969）、體育用品龍頭安踏（2020）、新能源股福萊特玻璃（6865）、藍籌蒙牛（2319）等。



科技股表現亮眼，京東健康競爭對手阿里健康（241）漲3.51%收報26.55元；鴻騰（6088）飆10.48%收報2.74元，跑贏一眾科指成份股；天鴿互動（1980）飆10.96%。不過，騰訊（700）逆市下滑0.26%收報571元；阿里（9988）微跌0.16%收報248.4元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，恒指繼續悶局，倒不如跟隨市場炒股不炒市，將資金注入強勢股份。他建議持有小米的投資者莫估頂，理應在下方設立止賺位置，然後逐步在上方上調其目標價，例如將目前收市價為31.9元的小米，上望目標增加約一成至34元至35元。



