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世銀料中國經濟明年增7.9%

2020-12-24 列印
        中國經濟復甦步伐領跑全球，市場普遍看好中國今明兩年經濟增長。世界銀行預計，中國今年全年經濟將增長2%，明年則進一步復甦至增長7.9%。該行又預計，明年中國應保持寬鬆的貨幣政策，亦避免財政政策出現「顯著緊縮」。

        世界銀行發表報告表示，明年隨著消費者和企業信心增強，以及勞動力市場狀況改善，經濟活動將擴大至私人投資和消費，中國經濟增速將回升至7.9%。儘管中國GDP明年可恢復至疫情前水平，但料外部環境仍然充滿挑戰及高度不確定性，且與主要貿易夥伴圍繞貿易及技術問題的雙邊關係持續緊張，將繼續對持續復甦構成風險。

        上周中央經濟工作會議發出信號，內地將減少一些刺激措施，但政策不會「急轉彎」。
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