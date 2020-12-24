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知乎十周年謀上市 香港或美國待確認

2020-12-24 列印
■「知乎」大股東是創始人周源，目前持股約21.2%。
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　　內地最大問答網站「知乎」剛過完十歲生日，便摩拳擦掌準備上市申請書。內地媒體消息指，「知乎」目前已確定三家承銷投行，分別是高盛、摩根士丹利和瑞信，上市地點或選擇香港或美國，尚待確認。「知乎」暫未對傳聞作出回應。

　　從2011年收穫李開復第一筆天使輪投資後，「知乎」相繼完成了6輪融資，投資方陣容可謂星光熠熠，包括啟明投資、賽富投資等著名資本均參與了多輪投資，而騰訊(700)、百度等互聯網巨頭也持續加碼。去年8月12日，「知乎」完成了4.5億美元(約35.1港元)的F輪融資。

  據內地股權查詢平台企查查數據，目前「知乎」大股東是創始人周源，持股約21.2%；騰訊通過深圳市利通產業投資基金持股約9.7%；搜狗持股約3.1%。

新紐截孖展超購177倍

  新紐科技(9600)昨截孖展，今日完成招股，綜合本港券商數據，該股錄得孖展認購額155.04億元，相當於公開募資額8720萬元，超額認購177倍。其中，輝立借出孖展47億元；耀才33億元。

  中邦環境(1855)進入次日招股，孖展暫錄1.07億元，相較公開募資額1664萬元，已超額認購5.4倍。當中，輝立及華盛的孖展認購額分別為7000萬元及2000萬元。

  內地海爾智家(6690)昨以介紹形式登陸港交所，開市報24元，最高見26.85元，收報25.35元，升5.63%，成交額18.58億元，總市值2477.24億元。

  由於海爾智家已在A股上市，故其H股依照慣例首掛日即可納入港股通，獲北水買賣。海爾智家A股昨收報27.44元人民幣，升3.86%，較H股溢價約22.11%。

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