傳高銀九龍灣總部 逾140億售神秘商家

明天是聖誕節，新一年不遠了，不少上班一族自製長假，享受一年之中最具節日氣氛的日子，但在新冠肺炎疫情依然嚴峻下，大家只適宜留家歡度，不宜呼朋喚友在家中大搞派對，因為人多聚於一室，將會大大增加病毒交叉感染的危機，隨時累己累人，爆發感染群組，過了佳節卻要入院治療，又何苦呢？ 英國出現變種病毒，傳染力增強七成，已有兩名由英國回港人士被驗出帶有變種病毒株，香港疫情危機四伏，現在每一個人都要提高防疫的意識，其中一個必須堅守的原則，就是切勿在聖誕新年期間在家中群聚，也減少外出參與慶祝活動，既保障家人的安全，也為了他人着想。 由外地回來度假的人士，要明白病毒變化難測，最好減少外出，如果要聯...

2020-12-24