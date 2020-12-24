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傳高銀九龍灣總部 逾140億售神秘商家

2020-12-24 列印
　　財政告急的高銀金融（530）被接管的九龍灣高銀金融國際中心，幾經兜轉，最終亦可能落在10月上旬提出以143億元作價收購該物業，卻被接管人否決收購建議的FONG Tim手中，作價同樣超過140億元，令高銀或可還逾百億元債之餘，仍可能有近40億資金落袋。高銀發言人對有關消息不作回應。

　　近年頻頻出售啟德地皮撲水的高銀金融，一直想為高銀金融國際中心覓買家套現，但就業權與接管人保國武意見不合，並多次對簿公堂。即使10月份FONG Tim提出以143億元收購高銀持有其高銀金融國際中心的兩間控股公司，亦被接管人否決。

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