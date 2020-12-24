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美獨角獸 獲准紐交所直接上市

2020-12-24 列印
　　美國證交會(SEC)宣佈重磅消息，批准熱門科技企業及其他初創公司，在紐交所以「直接上市」的形式掛牌，此舉打破了多年來「公開發行上市」（IPO）的傳統，擬上市企業可免於在IPO過程中支付投行高昂的承銷費用。

        「直接上市」發售的是現有股份，即不發售任何新股，亦不募集資金。不過，「直接上市」可有助企業減少發行成本，因為擬上市的企業毋須像傳統IPO一樣，聘請投行擔任承銷商，亦不一定需要正式的路演以及股東禁售期。這些費用是尋求上市企業，特別是新創企業的主要障礙。

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