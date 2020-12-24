港版支付寶付款 港鐵下月中通行

明年起搭港鐵不止拍卡，還可以用支付寶「嘟」機入閘。港鐵（066）公佈，明年1月23日開始支援二維碼付費乘車服務，首年獨家予支付寶香港（AlipayHK）使用，開放初期僅支援車費八折優惠，市民未能享用政府的車費補貼計劃。港鐵公司商務總監楊美珍料最快2023年可支援信用卡支付，而內地支付寶，亦可直接憑乘車碼搭港鐵。



港鐵與AlipayHK聯合公報，明年1月23日起推出二維碼付費服務，屆時全港93個重鐵車站中，每一排閘機設置最少2部提供相關服務，機身會以紫色顯眼標示，共設有約1000部。乘客可選擇兩種支付方法，包括透過港鐵手機程式「MTR Mobile」綁定AlipayHK後產生「車票二維碼」，又或直接使用AlipayHK手機程式開啟「易乘碼（EasyGo）」，將二維碼對準掃描器便可出入閘。同時內地的支付寶亦可直接憑其乘車碼搭港鐵，費用將自動兌換成人民幣。



二維碼乘車服務可享有現時港鐵的車費八折優惠至三月底，惟市民仍有多項現有優惠未能享用，包括政府的車費補貼計劃，因涉及複雜系統結算而未支援；另外特優車票只限長者及小童，學生及合資格殘疾人士仍只能使用成人車資付款。



最快2023支援信用卡



楊美珍表示，推出首12個月僅由AlipayHK獨家提供服務，其後港鐵將引入微信支付、銀聯等其他二維碼支付公司；而隨著整個入閘及售票系統更新後，料最快2023年支援信用卡出入閘。



AlipayHK行政總裁陳婉真表示，EasyGo的二維碼專為乘搭交通工具而設，正逐步在其他公共交通上實施，目前本港270萬活躍用戶中，已有數十萬戶登記。她指出，EasyGo會採取「先乘搭後付款」方案，即使餘額不足仍可如常出入閘，容後再增值；又在AlipayHK加設小程式處理票務，省卻親自走到客務中心處理時間，她稱，未來亦繼續與港鐵探討更多AlipayHK服務，包括到站提示、專屬乘車優惠、商戶獎賞等。



