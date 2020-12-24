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米蘭站置業遭入稟清盤

2020-12-24 列印
　　新冠肺炎疫情持續下，本港零售業受到嚴重衝擊。米蘭站（1150）昨日公佈，附屬公司米蘭站置業，遭Apex City Enterprises Limited入稟高等法院提交清盤呈請。米蘭站稱，米蘭站置業可能會因無法支付判決費用連同其應計利息，而被高等法院清盤；料未對業務及正常營運造成重大影響。

　　米蘭站表示，董事會正在就呈請尋求法律意見。相關聆訊將於明年2月10日進行。公司續指，目前米蘭站置業並無營業，對主要業務概無直接貢獻，呈請並未對該公司及其附屬公司的業務及正常營運造成重大影響。

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