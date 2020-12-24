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港零售銀行撥備大增 金管:貸款質素受壓

2020-12-24 列印
　　金管局公佈季報，首三季本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年減少26.1%，主因淨利息收入減少19.6%，及貸款減值撥備大增83.1%；淨息差按年收窄0.4個百分點，至1.24厘。該局指，疫情及經濟前景具高度不確定性，或繼續對銀行未來數月的貸款質素及盈利造成壓力。

        金管局表示，儘管疫情及地緣政治緊張帶來挑戰，但香港銀行體系維持穩健，資本及流動性充裕。隨着各行各業不論大小的企業均受到疫情衝擊，銀行貸款質素略有轉差，但以歷史及國際標準計仍然穩健。面對低息環境及貸款質素略為轉遜，零售銀行盈利收窄。

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