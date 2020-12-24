中環IFC外望——特斯拉曾提賣盤 慘食蘋果「閉門羹」

近日有報道指蘋果公司正在研發磷酸鐵鋰電池，最快於2024年生產採用自家創新電池的電動車。美國電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）對此則表示，「若果是真的，會感到奇怪」，由於他多年前曾接觸蘋果公司，以洽談將Tesla出售，但結果連與行政總裁庫克（Tim Cook）會面的機會都被拒絕。



Elon Musk於社交媒體Twitter貼文透露，在公司研發生產旗下的Model 3時，曾經出現一段最黑暗的時期，當時他曾主動聯繫蘋果公司，希望與行政總裁庫克會面，並討論出售Tesla的可行性。



僅現價十分一



Elon Musk續指，當時Tesla尋求被蘋果公司收購的作價，僅為現時市值十分之一的價格，然而Tim Cook卻拒絕會面。Tesla自上月中被納入股指的消息公佈以來，股價升逾40%，以目前Tesla市值大約6000億美元計，即Elon Musk當年的叫價只有600億美元。







PayMe又故障 客戶無法過數



滙豐旗下的電子錢包PayMe昨日出現故障，部份用戶未能成功登入帳戶或快速過數。滙豐發言人回應，是因系統發生故障，服務已於下午約二時回復正常。



PayMe部份客戶表示，昨早使用該錢包時未能過數，系統顯示「對不起，快速過數暫時未能使用，我們正在努力修復」，且個人戶口結餘顯示為零元；亦有用戶無法登入PayMe帳戶。滙豐發言人回覆本報查詢時表示，由於系統發生故障，留意到有部份PayMe用戶在登入或使用該應用程式時，會出現間歇性連接問題；對客戶造成不便謹此致歉，服務將盡快回復正常。隨後，服務於昨日下午兩時左右恢復。



本次並非PayMe首次發生故障，今年10月曾遭遇同樣問題，有用戶無法進行快速過數，頁面顯示「發生錯誤」，當時滙豐亦指為間歇性連接問題，已竭力盡快恢復服務；去年9月亦曾出現客戶無法登入情況。



高瞻



