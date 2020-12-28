涉壟斷調查完成 五辣招整頓螞蟻 阿里恐面臨510億巨額罰款

螞蟻集團（6688）暫緩上市風波未完，早前內地政府針對其關聯集團阿里巴巴（9988）立案進行反壟斷調查，阿里巴巴美股於平安夜暴跌逾13%，市值蒸發逾924億美元（約7200億港元）。中國人民銀行副行長潘功勝批評，阿里或涉及藐視監管合規要求。內媒報道，有關調查全部結束，若最終認定構成濫用市場機制，阿里或被沒收相關收入，並按上一年度銷售額1%至10%作為罰款額。分析指，現時監管方面仍有不明朗因素，即使阿里股價下挫亦不宜急於「撈底」。



報道指出，國家市場監管總局調查組執法人員，於上周四進駐阿里巴巴展開調查，包括對公司及部門相關負責人進行調查詢問，提取相關證據資料。監管當局表示，整個過程平穩有序，阿里巴巴積極配合，認真接受調查組詢問，並且及時提供相關資料，自覺接受調查。報道引述螞蟻集團回應指，會在成立整改工作組，落實約談要求，規範金融業務經營和發展，立即著手制定整改方案和工作時間表。



有專家指，若阿里巴巴被認定構成濫用市場支配機制，根據《反壟斷法》規定，阿里或會被責令停止違法行為，沒收相關收入所得，並以上一年度銷售額的1%至10%作為罰款。若以阿里巴巴對上一個財政年度收入5097.11億元人民幣計算，罰款金額最高達近510億元人民幣。



人行：藐視監管要求



除此以外，人民銀行、銀保監會、證監會以及外匯局等金融管理部門，上周六聯合約談螞蟻集團。中國人民銀行副行長潘功勝在會談後指出，根據金融法律法規及監管要求，螞蟻集團目前經營中存在多個主要問題，包括藐視監管合規要求、存在違規套利行為、利用市場優勢排斥同行、損害消費者合法權益，以及公司治理機制不健全等。



潘功勝表示，螞蟻集團要充份認識到整改的嚴肅性和必要性，並已提供五項整改要求，希望螞蟻盡快制訂整改方案以及實施時間表，同時要加強風險管控，保持業務連續性和企業正常經營，確保對公眾的金融服務質量。相關部門亦對螞蟻提出五點整改要求，包括回歸支付本源、嚴禁不正當競爭、依法持牌、合法合規經營個人徵信業務、保護個人數據隱私，同時亦要求嚴格整改違規金融活動，依法合規開展各類證券業務。



專家籲勿急於「撈底」



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，阿里巴巴上周美股收市折讓價約215元，相信該股今日於港股走勢相若，雖然該水平會有初步支持，但大幅反彈空間不大，加上未知內地反壟斷法措施方面影響，故仍有不明朗因素，因此不建議投資者現時「撈底」。