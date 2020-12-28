獲投資者掃貨爆升 比特幣破28000美元

比特幣（Bitcoin）於聖誕假期外圍股市休市期間忽然爆升，據Coindesk數據顯示，比特幣昨日一度衝破28000美元（約21.7萬港元）大關，高見28352.63美元，並企穩27000美元以上，市值達5000億美元，相當於摩通及花旗市值總和。



比特幣近期升勢迅猛，本月中旬企穩2萬美元大關後繼續向上突破，不足半個月勢如破竹，接連衝上23000美元及25000美元關口，昨日則一度升穿28000美元，升幅逾6%；其後雖掉頭回落，但仍穩守27000美元樓上，比特幣市值達約5000億美元，相當於摩根大通及花旗集團目前市值總和。截至昨晚8時比特幣報27364.86美元，升近3%；若與今年3月的逾4900美元低位相比更暴漲約4.5倍。



市場認為，比特幣成為近似黃金替代品，加上吸引大批零售投資者入市，基金投資者亦開始掃貨，推動比特幣價格突然飆升。



較低位暴漲4.5倍



瑞士加密業務運營商Crypto Finance Group董事會成員Marc Bernegger表示，由於聖誕假日傳統市場閉市，期間比特幣爆升主要是受零售投資者推動；復市後比特幣或出現健康回調，因現時有更多專業投資者加入比特幣市場。



比特幣價格一路高唱入雲，各類利好消息亦不斷，展示主流市場愈發認同比特幣存在，如美國第三方支付服務商PayPal宣佈支援用戶進行比特幣交易；近期美國最大的加密貨幣交易平台Coinbase已向美國證監會提交上市申請，若成功將成為首個上市的加密貨幣交易平台。



火幣研究院高級分析師Daisy認為，比特幣上漲主因英國發現變異病毒，疫情惡化加劇全球經濟衰退預期，環球央行的寬鬆政策令通貨膨脹成為不可阻擋的趨勢，而具有抗通脹屬性的通縮貨幣又屬稀缺資源，因而市場對比特幣需求增加。另外，市場對比特幣合規化預期亦在增加，上市公司亦開始配置比特幣資產。