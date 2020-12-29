英歐達成協議 利好市場氣氛 特簽署紓困法案 美股三指破頂

美國總統特朗普簽署針對新冠疫情的紓困法案，加上英國與歐盟達成脫歐貿易協議，在兩項利好消息支持下，外圍股市普遍向上。美股三大指數在聖誕假後復市齊齊破頂。杜指早段曾升315點，報30515點；標普500指數升32點，報3735點；納指升55點，報12860點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30442點，升242點；納斯達克指數報12927點，升122點；標普500指數報3739點，升36點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.15港元，較香港收市價升0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見521.25港元，較香港收市價升2.25港元。



據外電報道，特朗普周日簽署一項2.3萬億美元的支出法案；其中包括9000億美元的新冠疫情紓困方案，繼續為內地企業和個人提供救濟金；而1.4萬億美元的支出法案，避免聯邦政府陷入停擺。



根據美國國會敲定的新冠疫情紓困方案，包括向每人發放600美元現金，每周向失業人士發放300美元現金，以及其他向國內企業、學校等方面的補助資金等。



美病例假期後或激增



疫情方面，雖然歐美各國面對變種病毒威脅，但英國阿斯利康藥廠表示，該公司研發的疫苗可有效應付變種後的新冠病毒。



另一方面，美國白宮首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）警告，美國於聖誕節和新年假期過後，新增確診病例可能激增。而藥廠輝瑞和莫德納（Moderna）的新冠疫苗，本月起已分別在美國分配，至今已有超過100萬人接種疫苗。



港股方面，在藍籌金融股力撐大市下，恒指續於橫行區間內上落，收降71點，報26314點，大市交投增至1907億元，其中友邦（1299）、港交所（388）及藥明生物（2269）均創新高。



內銀領漲 恒指跌71點



內銀股工行（1398）領漲，抽升4.85%，收報4.76元；建行（939）走高2.11%，收報5.8元。英歐達成脫歐貿易協議，長和（001）上揚1.58%，收報54.5元；長建（1038）漲3.38%，收報41.25元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，科網巨企近況「危危乎」，跌勢是否完結還要視乎《反壟斷法》的後續發展。