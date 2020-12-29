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澳門聖誕酒店預訂勝「黃金周」

2020-12-29 列印
　　聖誕檔期一向為傳統旅遊旺季，隨著放寬內地入境措施，澳門酒店入住表現改善。有當地旅行社表示，聖誕假酒店客房預訂勝「十一黃金周」，整體入住率約50%，部份酒店入住率更達70%至80%，相信是受惠聖誕假期推廣等優惠所致。

　　據澳門傳媒報道，有旅行社負責人透露，聖誕假酒店客房預訂較「十一黃金周」長假期表現理想，整體入住率達50%，部份酒店入住率更加達到70%至80%。報道指出，聖誕至元旦跨年期間會有「小陽春」，料個別路氹酒店預訂達70%至80%，整體而言則約五成。

　　據悉，於內地酒店預訂平台上，澳門酒店房價按年大幅回落。當中澳門區酒店平均由數百元至近千元不等，路氹區酒店則介乎近千至千多元，較以往大減逾50%。
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