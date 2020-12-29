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科網巨企沽壓未止 阿里美團騰訊急挫

2020-12-29 列印
■大型科網股沽壓未止，其中阿里昨日續挫8%。 資料圖片
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　　科技巨擘阿里巴巴（9988）遭監管部門調查，旗下螞蟻集團上周末再被約談，投資者憂慮反壟斷事件發酵，大型科網股沽壓未止，恒生科技指數再插4.3%，收報7795點，兩日累瀉7.5%。其中阿里續挫8%，收報210元，由高位309.4元計暴挫32%。

　　內地《反壟斷法》嚇窒投資者，ATMXJ股價齊挫。阿里巴巴公佈調高股份回購計劃規模，回購總額由60億美元增加至100億美元，有效期為兩年，至2022年底，並於今季開始進行回購，但股價未見轉勢，阿里巴巴昨日股價曾跌9.2%，收市跌幅略為收窄，仍插7.98%，收報210元，六日累瀉近18.6%。

京東健康低見138元

　　其他重磅科技股方面，騰訊（700）挫6.66%，收報519元；美團（3690）挫6.88%，收報260元；小米（1810）創新高後倒跌，收插4.01%，報31.15元；京東（9618）則下滑2.15%，收報318.4元。

　　另外，京東健康（6618）繼上周四「平安夜」大跌15.64%後，昨日跌勢未止，於早段最多跌16%，低見138元，終收報151.3元，挫8.02%。

　　京東健康上周三一度高見198.5元，以昨日收市價計，京東健康僅一個半交易日，股價由高位回吐達24%。同業阿里健康（241）則插13.11%，收報20.55元。

泡泡瑪特急插一成

　　另一方面，官媒新華社發表評論文章，指在內地大受歡迎之「盲盒」玩具熱潮導致畸形消費，並引述專家建議應規管「盲盒」經營模式，拖累半新股「盲盒」生產商泡泡瑪特（9992）急插9.92%，收報77.65元。



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