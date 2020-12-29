匯森家居超購52倍 暗盤潛水每手蝕60元

今日有兩隻新股掛牌，當中超額認購52倍的匯森家居（2127）先升後跌，最終在耀才暗盤收報1.74元，跌1.69%，一手帳面虧損60元。認購反應較淡靜的中國氣體工業（1940）暗盤曾升超過八成，收報1.68元，較招股價升22.63%，一手帳面賺620元。



匯森家居昨日公佈配售結果，最終每股定價1.77元，扣除上市開支後，是次招股合共籌集淨額約12.64億元。



公開發售部份獲得逾16萬份認購申請，超額認購52.4倍，一手中籤率20%，認購15手穩中一手。國際配售部份則錄得超購1.25倍。



中國氣體工業則以招股價下限1.37元定價，最終收取集資淨額近3.16億元，香港公開發售超額認購9倍，沒有觸發回撥機制，一手中籤率10%，抽15手穩中一手。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，匯森家居所處行業並不獨特，公司本身亦沒有太多亮點，估計可能是因當時新股氣氛好，吸引不少散戶認購，最終有逾50倍超購是意料之外，但臨近年尾市場氣氛不會太熱烈，因而造成沽壓。



昨日首掛的瑞麗醫美（2135）不復暗盤升勢，以0.475元高開，較招股價0.4元升18.75%，其後股價急速下插，一度跌穿招股價，低見0.36元，其後股價回升，最終收報0.435元，升8.75%，若不計手續費及佣金，一手10000股賺350元。



瑞麗醫美僅升8.8%



另外，由廈門建發分拆的建發物業管理將以介紹方式上市，股份預計於12月31日起開始買賣，中金國際為獨家保薦人。該公司為福建省物業管理服務供應商，母企廈門建發是由廈門市國資委監督的國有公司。



若以2019年在管建築面積計算，該公司於福建省市佔率達1.9%。



據上市文件顯示，建發物業管理今年上半年收益達2.82億元人民幣，按年上升23.33%；期內溢利達6147.1萬元人民幣，按年增長103.33%。



