中環IFC外望——小米11登場 售價3999元起

小米2020年壓軸登場的旗艦機小米11於昨晚正式發佈，今次以「輕裝上陣」為主題。小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍早前指小米11將取消附贈USB充電器，但由於得知有不少網民不滿，所以推出價格相同的雙版本，包括不含充電器及數據線的「標準版」，以及包含55W小米GaN充電器的「套裝版」，讓消費者自行選擇，希望大家支持環保。



雷軍表示，小米11的8GB+128GB版售3999元人民幣，8GB+256GB版售4299元人民幣，12GB+256GB版售4699元人民幣，昨晚10時開始預售，並於1月1日起正式發售。



小米11為首款使用高通Snadpdragon 888處理器的旗艦5G手機，採用「1+3+4」設計，GPU性能表現可提升35%。雷軍表示，小米11採用2K解析度、6.81吋屏幕，支援120Hz刷新率，以及配備4600mAh電池。另支援55W快充、50W快速無線充電，以及10W無線反充。



相機方面，小米11配備三鏡頭主相機，分別為1.08億像素主鏡頭、1300萬像素廣角鏡，以及500萬像素長焦微距鏡頭組合。配色方面則提供五色選擇，包括黑、白、藍、煙紫及卡其色。







阿里上汽合資公司 註冊資本100億



阿里巴巴（9988）雖然被當局高調立案調查，但並無影響其發展步伐，該公司及上汽集團等投資的智己汽車科技公司，於內地註冊成立，註冊資本為100億元人民幣。



內地媒體報道，內地商業登記查冊網站天眼查的資料顯示，智己汽車科技於本月25日在浦東新區完成註冊，法定代表人為王曉秋，經營範圍包括汽車科技、網絡科技、訊息科技、計算機科技、電子科技領域內的技術服務等。該公司最大股東為上海元界智能科技股權投資基金合夥企業，持股72%，後者為上汽集團控股子公司，阿里巴巴(中國)網絡技術持股18%，為第二大股東。智己汽車早前指出，冀重新建構傳統汽車行業的生產和營銷模式，透過收集用戶在日常用車過程的大數據，令推出的產品更加完善，故在公司股權結構中計劃給予用戶價值回報。



高瞻