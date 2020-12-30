「泵水」帶挈港股反彈 美股反覆 三指創新高後回落

美國眾議院通過把每人發放現金上調至2000美元，美股三大指數早段齊創新高。杜指曾見30588點，升96點或0.32%；標普500指數早段報3742點，漲7點或0.2%；納指則報12883點，升78點或0.61%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報30329點，跌74點；納斯達克指數報12852點，跌46點；標普500指數報3728點，跌7點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.06港元，較香港收市價跌0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見537.52港元，較香港收市價升7.02港元。



美國眾議院在周一批准，將疫情紓困法案的現金規模，由每人600美元上調至2000美元，該項措施將於美國時間周二提交參議院表決。而參議院多數黨領袖麥康奈爾尚未表態是否接受上述提案。



根據約翰霍普金斯大學數據，12月至今，美國新冠病毒累計死亡人數超過6.3萬人，住院率在周一創歷史新高，重症監護病房正面臨龐大壓力。



年底將至，今年美股表現標青。今年，標指上漲15.6%，杜指上漲6.5%，納指更飆逾43%。但有分析師警告，由於年底交易量通常較小，本周股市交易可能較為波動，而對變種病毒的擔憂，也為美股後市帶來不確定性。



美國加碼「泵水」亦帶挈港股反彈，連日慘遭拋售的阿里巴巴（9988）在內的科技股亦反撲，科指一度收復8000大關，收造7997，反彈2.6%，恒指重上10天線（26388）及20天線（26458），收造26568回升253點，港股成交總額1388億元。



歐洲市場周二普遍造好。特朗普早前簽署價值9000億美元新冠疫情救助方案，利好氣氛延伸至歐股。英國富時100指數收報6602.65點，升100點。法國CAC指數收報5611.79點，升23點。德國股市則偏軟，DAX指數收報13761.38點，跌28點。



油價造好。二月份紐約期油接近收市時報每桶47.97美元，升35美仙，升幅0.73%。



重磅科技股領漲大市，阿里巴巴彈5.71%，收報222元，結束六日連插頹勢；推出新機的小米（1810）急漲5.3%收報32.8元；美團（3690）炒高5.15%收報273.4元，以上三股包辦表現最好藍籌頭三位；股王騰訊（700）抽升2.22%收報530.5元。



港股反彈科技股領漲



內地股市則反覆偏軟。上證指數3400關得而復失，收報3379，跌0.54%；深成指數失守14000關口，收報13970，降0.53%。



藍籌股向好，友邦（1299）、安踏（2020）、蒙牛（2319）和藥明生物（2269）齊創上市新高，可惜破頂後獲利回吐壓力大增，掉頭倒跌，兼且限制大市升幅。



汽車股逆市跑輸，吉利（175）高見24.9元逾兩年半高後回吐，收吐2.65%造23.85元，跑輸一眾藍籌股；比亞迪（1211）跌3.61%收報192.5元；長汽（2333）走低2.69%收報23.5元。