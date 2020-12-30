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亞東勁瀉四成破招股價

2020-12-30 列印
　　半新股亞東集團（1795）昨早承接過去兩日升勢，惟高見1.56元後遇阻，午後更突然掉頭跳水，最多倒插七成，低見0.4元，後跌幅收窄，收報0.8元，仍跌40.3%，失守招股價0.84元，全日成交急增至4658.96萬元。集團未及時公佈股價及成交異常原因。

曾創高位1.58元

　　亞東集團於11月18日掛牌，上市首日開報0.76元，較招股價低9.5%，後跌幅減少，最終收市報0.83元，較招股價仍低1.19%，當日每手（3000股）帳面蝕30元。12月6日，穩定價格期結束、穩定價格行動及超額配股權失效，股價此後開始攀升，並在12月16日創下上市以來高位1.58元。

　　另據招股書，亞東集團為紡織面料產品供應商，收入主要來自銷售紡織面料產品和加工服務。

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