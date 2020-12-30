螞蟻研究設控股公司 金融業務納人行監管

近期受到中國當局整頓的螞蟻集團，正進行業務重組，人民銀行昨日公佈，螞蟻正制訂設立金融控股公司方案，將金融活動全面納入監管。據報其支付、數碼金融等大部份業務，均納入該控股公司之內，分析料其盈利能力將會大削，非支付業務的估值恐大幅縮水75%。



螞蟻業務整頓有脈絡，路透社引述人行指，螞蟻正就《金融控股公司監督管理試行辦法》制定設立金融控股公司方案，並指螞蟻實質控制了證券、保險等多類金融機構，符合設立條件，應依法將金融活動全面納入監管，建立健全整體的公司治理機制和全面風險管理體系。



彭博亦引述消息人士報道，螞蟻計劃將資產管理、消費信貸、保險、支付等業務，以及旗下網商銀行，均納入控股公司架構當中，意味仍可提供金融服務，藉以消除投資者解讀金融局管當局提出「回歸支付本源」的憂慮，但或要滿足更多的資本要求。



或要額外注資應對新規



彭博銀行和券商行業資深分析師陳永富估計，成立控股公司後，螞蟻或要額外注入最少700億元（人民幣，下同）新資本，以應對聯合貸款出資三成及槓桿不高於五倍的新規，勢令螞蟻的盈利增長大大降低。他指出，有關非支付業務的估值恐會大幅縮水75%，因而令整體估值降至1530億美元以下，折算約1.2萬億港元，較今年招股定價後逾2.4萬億港元市值縮水一半，亦即回到兩年前融資水平。



據中期業績顯示，螞蟻與互聯網金融有關的數碼金融科技平台收入，按年大增57%至459.7億元，佔整體收入63.4%，該集團原預計將成為未來增長的重要驅動因素。至於期內1.7萬億元消費信貸及4220億元小微經營者信貸餘額中，只有2%即362億元由螞蟻墊支，其餘由金融機構合作夥伴出錢。



報道表示，把大部份業務轉移至控股公司之後，螞蟻餘下業務為數碼生活業務。報道指出，整合後螞蟻仍是所有業務的母公司，而目前並未研究「拆骨」的方案。



