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美禁ETF及指數基金 投資涉軍方中企

2020-12-30 列印
　　特朗普政府進一步加強禁止美國投資者投資與中國軍方有關係企業的行政命令，適用於交易所買賣基金（ETF）及指數基金等，禁令涵蓋被認定為中國軍方擁有或掌控的中資企業的子公司。有報道指，美國幾間機構之間就該項指令嚴格執行程度的看法存在分歧。

　　美國財政部周一公佈指引，以進一步解釋於上月公佈的行政命令。該指引補充，禁令適用於持有中國軍方控制或其子公司的ETF及指數基金。據外電引述消息人士指，特朗普政府內部曾經圍繞有關指引展開激烈討論，美國國務院和國防部反對財政部關於淡化該行政令的提議。

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