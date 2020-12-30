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扶持消費及汽車金融 銀保監允降撥備率

2020-12-30 列印
　　中國銀保監會近日公布，為增強消費金融及汽車金融公司的可持續發展能力，這兩類機構可申請將撥備覆蓋率降至不低於130%，此前這一要求為不低於150%；汽車金融公司可申請將貸款撥備率監管要求降至不低於1.5%。同時符合條件的機構亦可在銀行間市場發行二級資本債。

　　中銀保監表示，對於撥備指標下調釋放的貸款損失準備，要優先用於不良貸款核銷，不得用於發放薪酬及分紅。該機構又將支持符合許可條件的消費金融公司、汽車金融公司在銀行間市場發行二級資本債，拓寬資本補充渠道，增強抵禦風險能力。

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