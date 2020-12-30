清科暗盤飆升四成 一手帳面賺1728元

內地股權投資平台清科創業（1945）將於今日掛牌，昨日在富途暗盤的表現中一度高升逾九成至21.2元，而其後多間暗盤均在15至16元左右徘徊。以耀才暗盤交易場為例，該股最終收盤報15.32元，升39.27%，若不計手續費及佣金，一手400股賺1728元。



清科創業昨日公佈配發結果，最終以招股價上限11元定價，獲得集資淨額3.9億元。本港公開發售合共接獲28.47萬分認購申請，最終超額認購約1393倍，觸發股份回撥機制，最終公開發售部份佔全球發售股份的五成。一手中籤率僅得2%，抽375手才可穩中一手，意味着斥資166.67萬元認購才可穩中一手，而甲組尾僅可獲得2至3手，乙組頭穩獲3手。



中籤率僅得2%



而頂頭槌飛則有319張，每張申請涉及資金達2222.17萬元，可穩獲14手。若以借足九成孖展孖展利息2.68%，借息天數為7天，每張認購申請需要支付10280元的利息費用。



若以耀才收盤價計算，扣除利息費用及認購手續費後，每張頂頭槌飛仍有近13300元的收入。



溫嶺工量刃具（1379）亦於今日掛牌，該股以招股價下限6.25元定價，最終獲得集資淨額6180萬港元，公開發售部份錄得超購26.68倍，一手中籤率20%，抽40手穩中一手。在耀才暗盤中，該股最終收報6.21元，較招股價跌0.64%，若不計手續費及佣金，一手500股虧損20元。



另外，昨日兩隻首掛的新股收市均有升幅。中國氣體工業（1940）收市報1.62元，升18.25%，若不計手續費及利息，一手2000股賺500元。



而匯森家居（2127）則險守招股價，全日大部分時間「潛水」，但收市前突然抽升，最終收市報1.8元，升1.69%，每手2000股帳面賺60元。



