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李小加繼任人難擇 傳五候選機會大

2020-12-30 列印
李小加繼任人難擇 傳五候選機會大
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　　港交所（388）行政總裁李小加明日即將離任，繼任人選卻一直「只聞樓梯響」。彭博引述消息人士報道，港交所遴選委員會仍未就繼任人作出決定。在挑選李小加繼任人上，該會側重於能給予內地信心合作，又具有強勁的國際背景，現時意見仍存在分歧，又透露現時候選人包括有內部及「空降」人士共五名。

　　港交所表示，遴選委員會正以具透明度方式進行工作，拒絕評論任何猜測。香港股票分析師協會主席鄧聲興猜測，合適的人選必須同時熟悉國際與內地資本市場，在未有特別心水人選的情況下，選「自己人」署任或是折衷的辦法。

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