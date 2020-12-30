澳門博彩稅降至263億元

深水埗主教山地底埋藏一個古色古香的蓄水池，水務署卻沒有翻查文獻記錄，未有「驗明正身」，就草草提出清拆建議；而一度被諮詢的古蹟辦事處，也只相信水務署交來的文件，以為須拆的只是一個破裂大水缸，沒派人實地勘察，矇查查地接受清拆建議。事件反映兩個部門缺乏足夠的保育歷史建築物意識，差一點毀了珍貴的古蹟文物。 昨天水務署官員的解釋，反映署方人員涉敷衍失責，只急於清拆破裂的水缸，但明知底下有黑漆的大空間，為何不查明究竟？最低限度翻查歷史檔案，必定有所發現，或派人員入內了解，拍攝照片，供古蹟辦判斷，但以上基本工作都付諸厥如，令人失望。古蹟辦亦承認只靠文件溝通，欠缺敏感度，說法令人驚訝，作為...

2020-12-30