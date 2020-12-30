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澳門博彩稅降至263億元

2020-12-30 列印
　　新冠肺炎疫情持續，澳門財政局昨公布，2020年度的博彩特別稅再修改為262.85億元（澳門元，下同），按年跌逾70%，較第二次修改所定的455億元，調低192.15億元；另外當地旅遊局公佈，聖誕期間的日均訪澳遊客達2.45萬人次；酒店平均入住率達到近70%。

　　當地財政局公佈，一般綜合預算收入及開支第三次修改，當中的幸運博彩收入為294.57億元，按年跌70%，較第二次修改所定的497.7億元，進一步調低203.13億元；博彩特別稅則為262.85億元，按年跌71.1%。



　　

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