中環IFC外望——虛銀存息高吸客快 市場潛力達1520億

本港8間虛擬銀行陸續開業，亞洲市場研究公司集訊資料研究表示，截至12月，有7%的受訪者擁有虛擬銀行戶口；又推算虛銀的零售業務潛在規模可達1520億元。



集訊資料研究的一項調查顯示，8月份約有4%的受訪者擁有虛擬銀行戶口，而至12月這一比例上升至7%。逾五成受訪者有興趣使用虛銀服務，當中約73%有興趣於未來6個月內開設戶口，25%受訪者願意存放多於10萬元。受訪者願意投放在虛擬銀行平均金額為為10.69萬元，從而推算單是虛擬銀行的零售業務潛在規模達1520億元。



截至12月，受訪者主要使用的虛銀包括眾安銀行、天星銀行、螞蟻銀行（香港）及MOX。集訊資料研究董事總經理兼用戶研究主管陳華達表示，眾安銀行為首間開業的虛銀，天星亦屬早批，因此在客戶累積方面有優勢。他又指，高存息有助虛銀吸客，但亦需要關注如何留客。



以族群來看，25至49歲人士將會成為虛銀服務的最大使用族群，當中高收入或流動資產達50萬元的族群為主。可是，不少市民對虛銀仍存疑慮，對網絡安全的擔憂最大，達70%；亦有受訪者存在虛銀不受金管局規管的誤解等。



多隻新股搶搭「尾班車」



臨近年尾，多隻新股搶搭「尾班車」展開招股。據市場消息指，2020年最後兩日將有至少四家公司展開招股，當中包括有台灣男星吳奇隆創立的稻草熊娛樂集團、中國汽車資訊線上平台網上車市以及兩家內房分拆的物管公司宋都服務，以及榮萬家生活服務。



當中，據路透旗下IFR報道指，中國汽車資訊線上平台「網上車市」，將於今日起招股，目前計劃集資5000萬美元（折合約3.9億港元），並於下個月的第一個星期內定價，農銀國際為獨家保薦人。公司主要透過內部創作團隊製作資訊內容，並於自有及合作夥伴平台發佈，吸引用戶流量，從而吸引汽車廣告商使用其廣告服務。今年首六個月，公司收入為5890萬元人民幣，按年減少24%。



高瞻