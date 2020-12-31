抗疫經濟方案雖遇阻力 年底粉飾效應 杜指升67點

外圍消息好壞參半，美國擬增加派錢議案受阻，令抗疫刺激經濟方案遇到阻力。疫情方面，英國批准接種阿斯利康疫苗的好消息，美股杜指早段升131點，報30467點，納指亦升50點，報12900點。



在共和黨多數黨領袖麥康奈爾的阻撓之下，美國的紓困方案無法以簡單多數票的方式通過，現時最少要獲得12名共和黨參議員支持才可以落實。



至於疫苗則有好消息，英國政府接受藥品與保健品管理局的建議，授權使用牛津大學和阿斯利康的新冠病毒疫苗。



油價企穩，紐約期油昨晚升0.4%，每桶48.2美元。數據方面，美國11月商品貿易逆差初值從10月的804億美元擴大至848億美元，市場預估815億美元；批發庫存下跌0.1%，市場預期為上升0.6%。



油價回落，紐約原油期貨現報每桶47.75美元，跌0.24美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報51.08美元，跌0.15美元或0.29%。



美元匯價下跌，支持金價靠穩。紐約期金周三中段過後逼近1900美元關口，惟未能破關。紐約2月份期金接近收市時報每盎司1,895.2美元，升12美元，升幅0.6532%。



歐洲股市回吐，英法德三大股市全線低收。英國富時100指數收報6555.82點，跌46點。德國DAX指數收報13718.78點，跌42點。法國CAC指數收報5599.41點，跌12點。



不過，由於年底粉飾效應，買盤仍不乏，杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30402點，升67點；納斯達克指數報12873點，升22點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.16港元，較香港收市價跌0.44港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見558.70港元，較香港收市價跌0.08港元。



港股企穩兩萬七樓上



港股方面，2020年最後一個期指結算日，港股發力抽高，恒指企穩二萬七大關樓上，最多飆590點至27147，創今年2月21日以來最高，終收造27147，抽升578點，兼突破近兩個月的橫行上落區間，兩日累飆832點；港股交投總額增加至1533億元。



龍頭科技股延續強勢，領漲科指重返8000關上方。獲北水近日力吸的股王騰訊(700)揚5.47%收報559.5元；人民銀行確認螞蟻集團旗下金融業務要全面納入監管，阿里巴巴(9988)一於少理，收飆6.4%報236.2元，為升幅最大藍籌股；傳北京知識產權法院立案審理美團(3690)涉反壟斷案，但仍無礙美團跟隨大市炒高，收市上揚5.27%報287.8元；以上三股貢獻恒指270點。京東(9618)彈4.91%收報337.8元；小米(1810)升幅相對較為輸蝕，僅升0.46%收報32.95元；另阿里健康(241)飆9.09%收報22.8元。



耀才證券研究部副經理譚智樂指，市場繼續炒作經濟復甦，北水資金持續南下吸納港股，而且大量買入權重股推高指數，看似市場對反壟斷法案已進一步消化，他認為投資者應該跟隨資金流向，「順住個勢買入」，炒作強勢板塊及股份，預料內需股及二三線科網股，繼續跑贏大市和科技巨企，他亦看好2021年一月和首季的港股走勢，恒指上望目標為二萬八大關。