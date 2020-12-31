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美匯月內兩失守90關

2020-12-31 列印
        美國增派紓困金的提案前景仍不明朗，投資者權衡美國會否加大財政刺激力度，拖累美元指數再度跌穿90關口，昨日一度低見89.684，創2018年4月以來低位。分析普遍認為，市場對疫苗及刺激方案的預期，或令美元反覆向下。

        美國眾議院投票通過了向每名美國人發放2000美元（約1.55萬港元）紓困金的提案，惟參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）將其押後表決，令這一提案的前景不明。

        市場對拜登政府或加大財政刺激的憧憬，再加上聖誕和新年假期間市場交投淡靜，亦令美元匯價繼續向下，本月內二度失守90關口。

        美元指數昨日於89.684至89.956之間波動；截至昨晚8時，報89.754，跌0.27%。
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