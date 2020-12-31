螞蟻陷監管風暴 分析：冀控制馬雲

內地金融科技巨頭螞蟻集團深陷監管風暴，《華爾街日報》引述中國官員和政府顧問透露，北京方面正尋求方法縮小阿里及螞蟻創始人馬雲的「科技及金融帝國」，並可能在他的企業中增持股權，以加強對一個影響力日漸擴大的科技領域的監管，分析直言此舉「毫無疑問，目的是控制馬雲」。



螞蟻近期遭中國當局重點整頓，據中國金融監管機構本周公佈的重組路線圖，螞蟻將回歸其作為在線支付提供商的本源，而利潤更高的投資及貸款業務將受限制。具體來說，人行周二公佈，螞蟻正制訂設立金融控股公司方案，將金融活動全面納入監管，其支付、數碼金融等大部份業務，均納入該控股公司之內。



惟據中國官員和顧問說，內地開設金融控股公司有着嚴格的資本要求，這意味着螞蟻可能需要補充資本，屆時將為大型國有銀行或其他類型的政府控股實體，增加股權成為公司股東，打開大門。不過，計劃仍在討論中，或產生變數。



「在馬上繫上轡」



值得一提的是，當前國家控制的社保基金、國家開發銀行，以及中國最大的國有投行中金公司，已是螞蟻的股東。



報道又引述國務院反壟斷委員會的一名顧問說：「毫無疑問，目的是控制馬雲」，又形容這像是「在馬上繫上轡」。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，由於新經濟行業變化大，在反壟斷的立法和執法上難度高，今次國家用最簡單的手法，將馬雲旗下企業的部份股權收歸國有，可在決策上更快捷便利地避免踩界行為發生。同時，部份盈利歸於國家時，令國家有更多資源資助其他活動，達到財富再分配目的，符合反壟斷的部署。



溫傑又指，理論上合情合規的增持，對阿里股價無特別影響，但實際上，該消息或屬中性偏好，因為傳出國企增持後，投資者在監管風波中相對早前看到更明朗局勢，憧憬之後中央的監管措施或不再加辣。阿里昨升6.4%，收報236.2元，成交94.7億元。



